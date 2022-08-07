  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da gerçekleşen trafik denetiminde 153 sürücüye ceza kesildi
Gündem

İstanbul'da gerçekleşen trafik denetiminde 153 sürücüye ceza kesildi

Polis ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan trafik denetiminde, 153 sürücüye ceza yağarken toplam 201 bin TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 09:20:00 -
İstanbul'da gerçekleşen trafik denetiminde 153 sürücüye ceza kesildi

Yurt genelinde trafik timlerinin uygunsuz araç kullananlara yönelik cezaları sürdürülüyor.

İstanbul'un 3 ilçesinde polis ekipleri abartı egzoz kullanımına ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saate kadar devam eden uygulamada, kurallara uymayan araçlara ceza yağdı.

Ters istikamete kaçan sürücü yakalandı

Abartı egzozlu otomobiller trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürülürken, ekipler kaldırım üzerinden ters istikamete kaçmaya çalışan bir motosikleti fark etti.

Sürücünün peşine takılan polis ekipleri şahsı yakaladıktan sonra alkol testi yapmak istedi.

Sürücü, alkol testine karşı çıkarak üflemedi. Bunun üzerine ekipler şahsı polis merkezine götürerek işlem yaptı.

201 bin 580 TL ceza kesildi

DHA'nın aktarımına göre; Denetimler kapsamında; 17'si abartı egzoz, 8'i alkollü, 18 ehliyetsiz ve çeşitli suçlardan 153 sürücüye işlem yapılırken, 201 bin 580 TL ceza kesildi. 21 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23