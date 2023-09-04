İstanbul'da geceyi gündüz yapacak! Meteoroloji’den uyarı: Elektrik fırtına için son 4 saat! O geliyor

Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşarken milyonlarca vatandaş dört gözle serin havaları bekliyor. Son günlerde ülkenin birçok yeri yağış almaya başlasa da İstanbul henüz yağmurla kavuşamadı. Meteoroloji ise bir son dakika uyarısı yaptı. İstanbul’da gece gündüze karışacak! Hazır olun…

SON 4 SAAT…

Sosyal medya hesabından sık sık hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan “Hava Forum” sayfası yaptığı son paylaşımla İstanbulluları uyardı. Son 4 saat kaldığının altını çizdi.

Hava Forum sayfası yaptığı son paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da elektrik fırtınasının başlamasına tahmini olarak 4 saat kaldı...”

ELEKTRİK FIRTINASI NEDİR?

Elektrik fırtınası genellikle sıcaklık değişiklikleri sonucunda meydana gelir. Öte yandan atmosferdeki elektrik yüklemesi ile de meydana gelmektedir. Elektrik fırtınaları sonucunda gökyüzü şimşeklerle aydınlanır. Olağanüstü bir doğa olayı olarak bilinen elektrik fırtınası yağmurla birlikte düşer ve elektrik deşarjlarına tanıklık etmektedir.