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İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

İstanbul'da seçimlere yapılan itirazların ardından yeniden sayılan oyların sonuçlara eklenmesiyle Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4 milyon 170 bin 939, Binali Yıldırım'ın oyu 4 milyon 150 bin 899 oldu.

03 Nisan 2019 Çarşamba 19:17
İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

31 Mart'ta yapılan seçimler İstanbul'da çok yakın sonuçlarla neticelendi. AK Parti ve CHP ise sonuçlara itiraz ederek tekrar sayılmasını istedi.

Son rakamlar

CHP verilerine göre; 3 Nisan 2019 18.45 itibarıyla yapılan itirazların ardından eklenen sonuçlarla;

Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 170 bin 939 oyla, yüzde 48,80
Binali Yıldırım: 4 milyon 150 bin 899 oyla yüzde 48,56 oy oranına sahip.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 19:17
  1. İstanbul
  2. 31 mart
  3. chp
  4. ak parti
  5. ekrem imamoğlu
  6. binali yıldırım

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  • halilhalil11 dk önce
    sayim bittimi ?yoksa devammi ediyor +

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