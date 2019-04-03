İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
İstanbul'da seçimlere yapılan itirazların ardından yeniden sayılan oyların sonuçlara eklenmesiyle Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4 milyon 170 bin 939, Binali Yıldırım'ın oyu 4 milyon 150 bin 899 oldu.03 Nisan 2019 Çarşamba 19:17
31 Mart'ta yapılan seçimler İstanbul'da çok yakın sonuçlarla neticelendi. AK Parti ve CHP ise sonuçlara itiraz ederek tekrar sayılmasını istedi.
Son rakamlar
CHP verilerine göre; 3 Nisan 2019 18.45 itibarıyla yapılan itirazların ardından eklenen sonuçlarla;
Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 170 bin 939 oyla, yüzde 48,80
Binali Yıldırım: 4 milyon 150 bin 899 oyla yüzde 48,56 oy oranına sahip.
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