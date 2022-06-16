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Aktüel İstanbul'da gecekonduda yangın
Aktüel

İstanbul'da gecekonduda yangın

İstanbul-Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 22:40:00 -
İstanbul'da gecekonduda yangın

İstanbul-Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki iki katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde, gecekonduda beslendiği öğrenilen birçok kedinin telef olduğu belirlendi.

Gecekonduda büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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