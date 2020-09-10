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Yerel İstanbul'da gece vakti kan döküldü! Bölgeye ekipler sevk edildi
Yerel

İstanbul'da gece vakti kan döküldü! Bölgeye ekipler sevk edildi

İstanbul'da gece vakti çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 07:23:00 -
İstanbul'da gece vakti kan döküldü! Bölgeye ekipler sevk edildi

İstanbul'da gecenin sessizliği silah sesleriyle bozuldu.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli ilçesi Aktutan Caddesi üzerinde 4 kişi arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartıştıkları kişiyi silahla yaraladılar

Halil İbrahim B. ile park halindeki bir otomobilde oturan ve kimliği öğrenilemeyen 3 kişi arasında çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi vurularak yaralandı.

Ekipler peşlerine düştü

Halil İbrahim B. isimli şahıs silahla açılan ateş sonucu yaralanırken, şüpheliler ise otomobilleriyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Halil İbrahim B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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