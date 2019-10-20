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İstanbul'da gece vakti eski koca dehşeti: 3 ölü

İstanbul'da gece 1 sularında eski eşini başka biriyle gören adamın yanında taşıdığı silahla kurşun yağdırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti; dehşet saçan şahıs daha sonra da intihar etti.

20 Ekim 2019 Pazar 08:33
İstanbul'da gece vakti eski koca dehşeti: 3 ölü

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kişi, bir hafta önce boşandığı eski eşini aracın içinde doktorla görünce dehşet saçtı. Silahlı şahıs eski eşini ve yanındaki doktoru öldürdükten sonra silahı kafasına dayayarak intihar etti.

Panikleyerek geri geri kaçmaya çalıştı

Olay, saat 01.00 sularında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, S.E., kullandığı 01 TU 330 plakalı otomobiliyle sitenin önüne gelerek, bir hafta önce boşandığı eski eşi Ö.E’nin içende olduğu İ.Ş’nin kullandığı 34 AGL 137 plakalı otomobilin önünü kesti. Yanındaki silahı alarak otomobilden inen S.E, eski eşi ile İ.Ş.'nin içinde olduğu araca doğru gitti. Bu sırada S.E'nin geldiğini gören İ.Ş, işe ise panikleyerek araçla geri geri kaçmaya çalışırken park halindeki başka otomobile çarptı. Daha sonra S.E, eski eşinin içinde olduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu.

Eski eş olay yerinde hayatını kaybetti

Aracın içinde bulunan eski eş Ö.E, ile çocuk doktoru olduğu öğrenilen İ.Ş, kanlar içinde kalırken, dehşet saçan eski koca ise silahı kafasına dayayarak ateş etti. S.E kanlar içinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.E’yi özel bir hastaneye ve çocuk doktoru olana İ.Ş’yi ise ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ö.E’nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan iki kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı ve sitenin girişini araç ve yaya trafiğine kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde ve araç üzerinde inceleme yaparken, çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 08:33
  1. Beylikdüzü Devlet Hastanesi
  2. Sağlık ekipleri
  3. İstanbul Beylikdüzü
  4. polis ekipleri

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