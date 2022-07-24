İstanbul'da gece görünen ışık neydi?
İstanbullular 23 Temmuz Cumartesi akşamı gökyüzünde şık hüzmesine tanıklık etti. Peki, İstanbul’da ışık hüzmesi neden yaşandı?
İstanbullular dün gece gökyüzünde dikkat çeken bir ışık hüzmesine tanık oldu. Peki, ışık hüzmesinin sebebi nedir?
İstanbul'da gece görünen ışık neydi?
İstanbul'da gökyüzünde ışık hüzmesi görüldü. İstanbul semalarında saat 22.05 sıralarında gökyüzünde tek sıra halindeki ışık hüzmesini görenler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından bunun meteor yağmuru olduğu iddiaları ortaya atıldı.
Öte yandan, SpaceX Starlink sitesinde, Elon Musk'a ait Starlink uydularının saat 22.00 sıralarında İstanbul üzerindeki koordinatlardan geçmiş olduğu fark edildi.