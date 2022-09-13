İstanbul'da gasp çetesine operasyon! Film sahnelerini aratmayan görüntüler
İstanbul'da 8 kişiden oluştuğu öğrenilen gasp çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun görüntüleri film sahnelerini aratmadı.
İstanbul Beylikdüzü'nde 8 kişiden oluştuğu öğrenilen gasp çetesi, kaçırdıkları bir gece kulübü sahibinin çıplak görüntülerini çekip ailesinden 100 bin lira para istedi.
Film gibi görüntüler
İstanbul Emniyeti çeteye yönelik operasyon düzenledi. 7 zanlı evlerinde kıskıvrak yakalnırken bir çete üyesi de çatıdan kaçmaya çalıştı. Özel harekat polisleri kaçmaya çalışan zanlıyı da yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin suç kayıtlarının kabarık olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda 9 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde, hassas terazi ve kaleşnikof silah ile mermiler ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonun görüntüleri film sahnelerini aratmadı.