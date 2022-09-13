  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da gasp çetesine operasyon! Film sahnelerini aratmayan görüntüler
Gündem

İstanbul'da gasp çetesine operasyon! Film sahnelerini aratmayan görüntüler

İstanbul'da 8 kişiden oluştuğu öğrenilen gasp çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun görüntüleri film sahnelerini aratmadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 22:32:00 - 2022-09-13 22:33:04
İstanbul'da gasp çetesine operasyon! Film sahnelerini aratmayan görüntüler

İstanbul Beylikdüzü'nde 8 kişiden oluştuğu öğrenilen gasp çetesi, kaçırdıkları bir gece kulübü sahibinin çıplak görüntülerini çekip ailesinden 100 bin lira para istedi.

Film gibi görüntüler

İstanbul Emniyeti çeteye yönelik operasyon düzenledi. 7 zanlı evlerinde kıskıvrak yakalnırken bir çete üyesi de çatıdan kaçmaya çalıştı. Özel harekat polisleri kaçmaya çalışan zanlıyı da yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin suç kayıtlarının kabarık olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda 9 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde, hassas terazi ve kaleşnikof silah ile mermiler ele geçirildi. 

Düzenlenen operasyonun görüntüleri film sahnelerini aratmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23