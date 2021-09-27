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Yerel İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 aracı biçti
Yerel

İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 aracı biçti

İstanbul Güngören'de yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 8 araca çarptıktan sonra durdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 05:02:00 -
İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 aracı biçti

Olay, saat 00.00 sıralarında Güngören Akıncılar Mahallesi Çeliktürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alper Karanfil yönetimindeki 33 CHF 99 plakalı kuru bakliyat yüklü kamyon, yokuş aşağı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı.

İçerisinde sürücü ile birlikte bir yolcunun da bulunduğu kamyon, yol üzerindeki bir inşaat sahasını çevreleyen çarparak durmaya çalışsa da önce yol üstünde bulunan bir kamyona daha sonra ise park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

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