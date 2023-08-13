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Gündem İstanbul'da flaş deprem kararı! 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi
Gündem

İstanbul'da flaş deprem kararı! 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-13 16:20:00 -
İstanbul'da flaş deprem kararı! 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi

İstanbul'da beklenen olası depreme hazırlık kapsamında 39 ilçeye 39 vali görevlendirilmesi yapıldı.

İstanbul'da beklenen olası büyük deprem için hazırlıklar hızlandırıldı.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce ilgili yöneticilerin de afetzede olabileceği düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı.

Milliyet'in haberine göre, İstanbul’da 2 bin 864 olan "toplanma alanı" sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı.

Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor. Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56,88’inde elektrik, su, kanalizasyon altyapısı bulunuyor.

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