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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da FETÖ'nün gaygubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 10:52:00 -
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak bilinen evlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, kamudan ihraç edilmiş olan polis ve öğretmenler ile çeşitli meslek gruplarından kişilerin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 19 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

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