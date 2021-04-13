  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da feci kaza! Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi
Gündem

İstanbul'da feci kaza! Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi

İstanbul'da kum yüklü bir tır, otomobilin üstüne devrildi. Ekiplerin, kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği tırın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 14:11:00 -

Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü tır bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tırın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı.

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı.

Sıkışan sürücü kurtarılamadı

İtfaiye ekipleri otomobil içindeki sürücüyü çıkardı. Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve Nagehan Alçı birbirine düştü: O nasıl bir üslup!
Gündem

İmamoğlu ve Nagehan Alçı birbirine düştü: O nasıl bir üslup!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek firma sahiplerini tehdit ettiği sözlerine Nagehan Alçı verip veriştir..
Lavrov'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' uyarısı! Cevap Alabarda'dan geldi: Buna bıyık altından gülerler
Gündem

Lavrov'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' uyarısı! Cevap Alabarda'dan geldi: Buna bıyık altından gülerler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği SİHA'larla ilgili küstah bir açıklamada bulundu. Strateji Uzmanı Yusuf ..
Tüm Türkiye nefesini tuttu bunu bekliyor! Erdoğan açıklayacak
Gündem

Tüm Türkiye nefesini tuttu bunu bekliyor! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin en önemli maddesi koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan ayında..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay