İstanbul'da feci kaza! Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi
İstanbul'da kum yüklü bir tır, otomobilin üstüne devrildi. Ekiplerin, kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği tırın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü tır bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tırın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı.
Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı.
Sıkışan sürücü kurtarılamadı
İtfaiye ekipleri otomobil içindeki sürücüyü çıkardı. Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.