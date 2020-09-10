  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da, evde izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye işlem yapıldı
Aktüel

İstanbul'da, evde izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:46:53 -
İstanbul'da, evde izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması bulunanlardan 14 günlük evde izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye işlem yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu belirterek, ortalama filyasyon süresini de 16'dan 15 saate düşürdüklerini kaydetti.

Bugüne kadar test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması bulunanlardan 14 günlük evde izolasyon süresini ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının filyasyonun ne olduğu ve nasıl uygulandığına ilişkin videosuna da yer verdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi...
ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin
Dünya

ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığına karşı harekete g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı