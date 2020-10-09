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Yerel İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası barajlarda son durum
Yerel

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası barajlarda son durum

Dün İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, barajlardaki su seviyesinin artmasına yetmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:20:00 -
İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası barajlarda son durum

İstanbul son yılların en kurak dönemlerinden birisini geçiyor. Megakentin barajlarındaki su seviyeleri, yaz aylarında beklenen yağışların düşmemesinin ardından düşmeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 34 seviyesine kadar indi. Uzman isimlerde ve vatandaşlarda dün yağan yağmurların bir nebze de olsa barajları dolduracağı umudu hakimdi. İstanbullu dün gün boyunca etkili olan sağanak yağmurdan umduğunu bulamadı. Yağmur öncesi yüzde 34.73 olan doluluk oranı yağmurların ardından 34.72 ölçülerek ancak kendi seviyesini korudu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi’nin Eylül ayı yağış ortalamasında normaline göre yüzde 64 azalma tespit edildi.

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