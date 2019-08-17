İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor. İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

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