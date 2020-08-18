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İstanbul'da enselenen 2 casusun arkasından BAE tetikçisi Muhammed Dahlan çıktı!

Batı kuklası BAE adına Türkiye’de casusluk yaparken yakalanan Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan adlı iki casusu "Orta Doğu'nun kiralık katili" olarak Muhammed Dahlan tarafından görevlendirildiği savcılık kayıtlarında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 07:34:00 - 2020-08-18 07:38:03
İstanbul'da enselenen 2 casusun arkasından BAE tetikçisi Muhammed Dahlan çıktı!

Emperyalist güçlerin maşası konumunda olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye casusluk yaparken MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla yakalanan iki ajanla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Arkasından BAE'nin tetikçisi çıktı

Ajanlardan biri olan Zeki Yusuf Hasan Silivri Cezaevi'nde kendisini banyo kapısına asmış halde ölü olarak bulunmuştu.

"Orta Doğu'nun kiralık katili" olarak bilinen Filistin kökenli Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tetikçisi Muhammed Dahlan’ın soruşturma da diğer bir şüpheli isim olduğu  ortaya çıktı.

Samir Semih Şaban ve Dahlan hakkında, "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme", "Uluslararası Casusluk Yapma" suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma dosyası savcılık tarafından ‘yetkisizlik kararıyla’ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi FETÖ ile yakın teması bulunduğu ortaya çıkan BAE tetikçisi Muhammed Dahlan'ın 2 casusu Türkiye’ye yolladığı soruşturma dosyasında yer aldı.

Samir Semih Şaban adlı casusun el konulan cep telefonunda yapılan tetkiklerde BAE'li bir istihbaratçı ile yaptığı konuşmanın ekran alıntısı tespit edildi.

2 ajana ait dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde Türkiye’de mülteci olarak bulunan Filistin vatandaşları, sivil toplum kuruluşları aleyhine bilgi toplama faaliyetinde bulunulduğu ortaya çıktı.

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