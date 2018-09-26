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İstanbul'da enselendiler! 2'si İranlı 3 kişi...

Kendilerine polis süsü veren 2'si İranlı 3 şüpheli, turistleri gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:17
İstanbul'da enselendiler! 2'si İranlı 3 kişi...

Fatih Saraç İshak Mahallesi'nde 11 Eylül sabah  saatlerinde kaldıkları otelden çıkan Cezayirli turistler Bachır Khoums (37) ile  Muhammed Belatrous'un (42) yanına otomobille yaklaşan ve sahte polis kartı  gösterip kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, turistlerin pasaportunu kontrol  etti. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, turistlerin çantalarında  uyuşturucu madde araması yapacakları bahanesiyle çantayı alıp kaçmaya çalıştı.  Cezayirli turist Khoums, sapından tuttuğu çantayı bırakmayınca otomobilin  peşinden bir süre sürüklendi.

Turistlerin çantasında bulunan 15 bin 100 dolar ve cep telefonunu gasp  eden şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Fatih'te  şüphelendikleri bir aracı kontrol için durdurdu. Araçta yapılan aramada bir  miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Araçtaki Arif A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada polis yeleği  bulundu.

Polis, bir gün önce bölgede turistlerin gasp edilmesiyle ilgili,  şüphelinin olaya karışma ihtimali üzerine şüpheliyi turistlere gösterdi.  Cezayirli turistler şüpheliyi teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif A.  tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırcılık Büro Amirliği,  olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandıkları otomobili belirleyen polis ekipleri, aracın  kiralık olduğunu tespit etti. Polis, 25 Eylül'de Fatih'te şüphelilerin kullandığı  otomobili durdurdu. Araçta bulunan İranlı Ayoub K. (38) ve Hasan Y. (34)  gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bin 700 Avro, üzerinde  "örnektir" yazan sahte polis kartı ile sahte kimlik ve plakayı değiştirmek için  yapışkan numaralar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli  tutuklandı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:17
  1. sahte polis

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