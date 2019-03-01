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İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı

İstanbul’da 2019 Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 0,95 oranında arttı.

01 Mart 2019 Cuma 12:12
İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı

İstanbul’da 2019 Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 0,95 oranında arttı.



İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), Şubat 2019 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre; İTO 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2019 Şubat ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 15,23, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 19,95 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,37, toptan fiyatlar ise yüzde 23,00 arttı.



Sektörler bazında değişim oranları


Şubat 2019’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,06, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,79, gıda harcamalarında yüzde 1,45, konut harcamalarında yüzde 0,68, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,34 artış, giyim harcamalarında yüzde -1,27, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -0,03 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.


Şubat 2019’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 3,48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,62, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,66, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,30, mensucat grubunda yüzde 0,11, artış izlenirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde -4,04 azalış izlendi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:12
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