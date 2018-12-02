İstanbul’da enflasyon düştü

İstanbul’da enflasyon oranlarında düşüş görülüyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; Kasım’da bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,24 azaldı. Toptan fiyatlar ise yüzde 0,18 arttı.

Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 18,61, toptan fiyatlar yüzde 24,57 artış kaydetti. Perakende fiyatlar, Kasım’da bir önceki aya kıyasla giyimde yüzde 0,42, gıdada yüzde 0,28, ev eşyasında yüzde 0,03, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,02 artış gösterdi. Aynı dönemde ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,52, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,88, konut harcamalarında yüzde 0,88 azalış gözlendi.

Toptan fiyatlar ise; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,35, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,18 arttı. Madenler grubunda yüzde 7,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,79, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,49, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33, mensucat grubunda ise yüzde 0,41 düşüş görüldü.