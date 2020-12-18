İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 37 bin 400 lira

İstanbul'da yeni belirlenen tarifeye göre boş mezar yerlerinin fiyatları bulundukları gruba göre 2.400 lira ile 37.400 lira arasında değişiyor.

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları İBB Meclisince belirlendi.

Komisyondan geldiği için oybirliğiyle kabul edilen tarifeye göre gazilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze cenaze töreni ve İstanbul dışına ulaşım hizmetleri ücretsiz, tabutla cenaze töreni 700 lira, briket lahit 700 lira, Kat ücreti hariç mezar nakliyesi 2 bin lira, tek Katlı lahit türbenin 1600 liradan 1750 liraya, çift katlı lahitin ise 2 bin liradan 2 bin 200 liraya olduğu belirlendi.

Mezarlık fiyatları gruplara göre değişmektedir.

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet'te cenaze yerinin bedeli 6 bin TL'den 6 bin 600 TL'ye, Cenaze yanındaki boş yerin bedeli 17 bin TL'den 18 bin 700'e çıktı. Boş cenaze töreni bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya, çocuk cenazesi bedeli 6 binden 6 bine çıkarıldı 600 lira.

2. grupta yer alan Edirnekapı Şehitleri Mezarlığı, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar'da kat fiyatı 1.100 lira ila 1.200 lira, cenaze yanındaki boş alan 7.000-7.500 lira, boş cenaze töreni fiyatı 14.000 lira. Çocukların cenazesinin bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya çıkarıldı.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi 3. grupta yer alan mezarlıklarda cenaze yeri fiyatı 100 TL iken boş cenaze yeri 4 bin 500 TL'den 5 bin TL'ye, boş cenazenin yanındaki yer 2 bin 250 TL. 500 liraya çıkarıldı.

Daha önce köy statüsünde olan mezarlıkların cenaze yeri fiyatının 100 TL olduğu 4. grupta, cenaze yanındaki boş yerin fiyatı 1.100 TL'den 1.200 TL'ye çıkarılmış, boş mezar yeri 2.200 TL'den 2.400 TL'ye çıkarıldı.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda faaliyet olarak nitelendirilen cenazenin bedeli 500 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş cenaze yeri 4 bin 400 liradan 4 bin 800 liraya, boş mezarlık 7 bin 150'den 7 bin 800 liraya çıktı.