İstanbul'da en iyi Van kahvaltısı nerede?

Klasik bir Van kahvaltısının yanından en doğal ürünlerle hazırlanan Adana Kebap, Urfa Kebap, Kuzu Şiş, Şöp Şiş, Karışık Izgara vb. yanı sıra, yöresel lezzet olarak Halep Kebabı ve Adana Şiş İskender de bulunuyor. Beyaz et olarak Tavuk Şiş ve kanat ürünleriyle her damak tadına hitap eden müşterilerinin hizmetinde. Peki, Samatya Cafe Van Kahvaltı Sofrası nerede? Samatya Cafe Van Kahvaltı Sofrası adres ve diğer merak edebileceğiniz detaylar haberimizde.

Samatya Cafe Van Kahvaltı Sofrası'nda sosyal imkanlar nelerdir?

250 kişiyi misafir edebilen Samatya Cafe Van Kahvaltı Sofrası, zengin menüsüyle sadece kebap ve ızgara çeşitleri değil aperatif olarak hamburger, tost gibi yiyeceklerle her yaşa hitap ediyor. Samatya Cafe’de damak tadının yanında futbolseverin maç heyecanına da ev sahipliği yapıyor. Samatya Cafe’de maç yayınlarını canlı izleme fırsatı da sunuyor.

Alkolsüz mekan arayanların tercihi: Samatya Cafe Van Kahvaltı Sofrası

300 metrekare alan üzerine kurulu olan Samatya Cafe Van Kahvaltı Sofrası, lezzet kalitesi, sınırsız hizmet anlayışıyla buluşuyor. Menüsünde sıcak-soğuk içeceklerle birlikte çok sayıda kebap ve ızgara çeşidinin bulunmasıyla ilgi çekiyor. Restoranın alkolsüz olması, hem aile salonu hem de çocuk parkının bulunması ailelerin gönül rahatlığıyla güzel vakit geçirmesine imkan sağlıyor.

Deniz manzarasıyla birlikte zengin çeşitli kahvaltının yanında damak tadına özel otluk peyniri, balı ve ceviz reçeli ile Samatya Cafe Van Kahvaltısı Sorfası'nı ziyaret eden misafirlere lezzet şöleni sunuyor.

Özel otoparkı ile müşterilerine kolaylık sağlayan Samatya Cafe Van Kahvaltı Sofrası saat 06:00 ile 01:00 arasında hizmet veriyor. Samatya Cafe Van Kahvaltı Sofrası'nın İstanbul Fatih'teki şubesinden başka şubeside bulunmuyor.

Samatya Cafe Van Kahvaltı Sofrası hizmetleri neler?

Açık havada oturma alanı

Kapalı salon oturma alanı

Teras alan

Ücretsiz wi-fi

Ücretsiz otopark

Yeşil alan

Çocuk parkı

Ve diğer birçok hizmetleriyle müşterilerini ağırlıyor.

Samatya Van Kahvaltı Sofrası nerededir?

Samatya Van Kahvaltı Sofrası adres ve iletişim bilgileri şöyledir:

Samatya Cafe Van Kahvaltısı Sofrası Adresi:

Samatya Van Kahvaltı Sofrası

Kennedy cad.no.1 Samatya

Sahil yolu yani Samatya /

Fatih İstanbul

Telefon:

02125892031

Samatya Van Kahvaltı sosyal medya hesapları:

İnstegram : samatyavan

Facebook : Samatya Van Kahvaltı

Web. : samatyacafe.com