  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon
Yerel

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:33:00 -
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler çalışma kapsamında Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece, Şişli ve Sultanbeyli'de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 7'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

4'ü yabancı uyruklu 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz
Dünya

Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), terör devleti İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiğini duyurdu. ..
Mansur Yavaş Ankara'da beceremediği belediyecilik için özür diledi
Siyaset

Mansur Yavaş Ankara'da beceremediği belediyecilik için özür diledi

Ankara'da hafif kar yağışı sonrası buz pistine dönen yollarda birbirine çarparak duran arabaların görüntülerinin gündeme oturmasının ardında..
Kasım Süleymani suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı
Dünya

Kasım Süleymani suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani’nin suikastine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay