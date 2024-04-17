İstanbul’da Ekrem çilesi! Vatandaş kendini cezalandırdı! Metroman dediler ‘Rayman’ çıktı
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı Çapa durağında meydana gelen tramvay arızası nedeniyle seferler durduruldu. Yapılamayan seferler nedeniyle tramvaydan inen yolcular ise raylardan yürüdü. İmamoğlu Süperman’a özenerek kendini Metroman ilan etmiş, Metroman çizimlerini tüm tramvaylara astırmıştı. Vatandaşlar İmamoğlu’ndan için Metroman değil Rayman demeye başladı.
T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay hattı Çapa durağında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu. Arıza sonrası ekipler olay yerine sevk edilerek çalışma başlattı. Yapılamayan seferler nedeniyle tramvaydan inen yolcular ise raylardan yürüdü. Arıza sonrası Metro İstanbul’dan açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.
İmamoğlu bu posterini tüm tramvaylara astırmış kendisini Metroman olarak ilan etmişti. Raylar üzerinde yürümek zorunda kalan İstanbullular Metroman adını Rayman olarak değiştirdiler.
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