İstanbul'da ekmek fiyatlarına kafaya göre zam

İstanbul Valiliği, 8 Temmuz'da 200 gramlık ekmeğin fiyatına zam gelmediğini ve 5 liradan satılması gerektiğini açıkladı.

Valilik, farklı fiyatta satış yapan fırınlara ise ceza kesildiğini belirtti. Ancak farklı ilçelerdeki fırınlarda ekmek 6 TL ve 8 TL arasında satılıyor.

Gramajları 200 ile 230 gram arasında değişen ekmeklerin Beşiktaş'ta 8 TL, Kağıthane'deki bir fırında ise 6 TL'ye satıldığı görüldü.

İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarıyla ilgili 8 Temmuz Cumartesi günü yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 Gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

Fiyatlarla ilgili gerçekleştirilen denetimlerle ilgili ise, "İstanbul'un 39 ilçesinde Ticaret, Tarım ve Zabıta Müdürlükleri ile "Ekmek Fiyat Denetimi" gerçekleştirilmiştir. 205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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Buna rağmen İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Beşiktaş ve Kağıthane gibi birçok farklı ilçede ekmeğin farklı fiyatlarda satıldığı görüldü. Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa'da 8 TL'ye satılan 200-230 gram arasında değişen ekmeğin Kağıthane'de 6 TL'ye satıldığı görüldü. Fırıncıların birçok noktada, fiyat birliği yaptığı görüldü.