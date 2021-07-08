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Ekonomi İstanbul'da ekmeğe büyük zam talebi
Ekonomi

İstanbul'da ekmeğe büyük zam talebi

Un fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin İstanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 15:42:00 -
İstanbul'da ekmeğe büyük zam talebi

Un fiyatlarında artış yaşandığını öne süren İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmeğe zam gelmesini istedi.

İstanbul'da yıllardır iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor. Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) kayıtlı olan fırınlar ise ticaret odasının oluşturduğu komisyonda kendi fiyatlarına karar veriyorlar.

"İstanbul’da yüzde 20-25 zam kaçınılmaz"

Bloomberg Ht’ye konuşan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı son 45 gün içinde un fiyatlarının da yüzde 25 arttığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Un maliyetleri genel maliyetlerimiz içinde yüzde 30-35 bandında yer alıyor. Unun zamlanması demek ekmek maliyetlerinin yüzde 35’ni etkilenmesi anlamına geliyor. Ekmek fiyatlarının otomatik olarak yeniden ayarlanması gerekiyor. Biz burada hükümetten un fiyatlarına bir şekilde destek olmasını beklerken, un fiyatlarının revize edilmesini talep ediyoruz."

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