İstanbul'da ehliyeti olmayan taksici yakayı ele verdi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda kent genelinde uygulamalarını sürdüren Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Fatih'te Turizm Güvenliği Uygulaması kapsamında ticari taksiler ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda denetim gerçekleştirdi. Turizm Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 200 ticari taksi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda gerçekleştirdiği denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, hareket halindeyken telefonla konuşan, taksimetre açmama, evrak eksikliği, fazla yolcu alma gibi kurallara uymayan sürücülere cezalar kesildi. Uygulama kapsamında toplamda 17 bin 500 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Turist almak için Tramvay yoluna giren taksicilere ceza kesildi

Dün akşam saatlerinde yapılan denetimlerde turistlerin uğrak yeri olan Sirkeci'de daha fazla turist yolcu almak için Sultanahmet - Sirkeci arasındaki Tramvay yoluna giren ticari taksi şoförleri durduruldu. Yapılan denetimler kapsamında araçların girmesinin yasak olduğu Tramvay yolunu girerek daha fazla turist almaya çalışan taksi sürücülerine para cezası kesildi.

Ehliyeti olmadan yolcu taşımacılığı yapan bir sürücü yakalandı

Turizm Polisi tarafından UBER şüphesiyle durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Lübnan asıllı Türk vatandaşı olan araç sürücü araçta bulunun yolcuların yakını olduklarını ifade etti. Polis tarafından yapılan kontrollerde araçta bulunan yolcularının sürücünün yakını olmadığı öğrenilirken, polisi yanıltmaya çalışan sürücüye 2 bin 18 TL idari para cezası kesildi. Trafikten men edilen araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Ürdünlü turistlerden uygulamaya Türk bayraklı destek

Uygulama esnasında durdurulan ticari taksi içerisinde bulunan Ürdünlü Turistler yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti. Ürdünlü turistler daha sonra giydikleri Türk Bayraklı tişörtleri göstererek Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi. Turizm Güvenliği Uygulaması kapsamında kent genelinde yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.