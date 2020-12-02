İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri kaç oldu?

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan 5 Aralık Cumartesi günü için İstanbul'daki eczaneler sayılarını 3 katına çıkartarak çalışma kararı aldı. Nöbetçi eczanelere ilave edilecek eczaneler de saat 19:00'a kadar hizmet verecek.

İstanbul Eczacılar odası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"5-6 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul'daki eczanelerimizin çalışma düzeni, Yönetim Kurulumuz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda ve İstanbul Valiliği oluruyla aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

- 5 Aralık 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacaktır.

- 6 Aralık 2020 Pazar günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir."