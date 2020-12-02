İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri kaç oldu?
İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini bildirdi. İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik oldu. Peki, İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri kaç oldu?
Sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan 5 Aralık Cumartesi günü için İstanbul'daki eczaneler sayılarını 3 katına çıkartarak çalışma kararı aldı. Nöbetçi eczanelere ilave edilecek eczaneler de saat 19:00'a kadar hizmet verecek.
İstanbul Eczacılar odası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"5-6 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul'daki eczanelerimizin çalışma düzeni, Yönetim Kurulumuz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda ve İstanbul Valiliği oluruyla aşağıdaki şekilde planlanmıştır.
- 5 Aralık 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacaktır.
- 6 Aralık 2020 Pazar günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir."