  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul’da düzensiz göçmen operasyonu: Bir haftada 17 bin 116'sı yakalandı
Aktüel

İstanbul’da düzensiz göçmen operasyonu: Bir haftada 17 bin 116'sı yakalandı

İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 17:58:00 -
İstanbul’da düzensiz göçmen operasyonu: Bir haftada 17 bin 116'sı yakalandı

İstanbul’da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderilirken 183 düzensiz göçmenin ise bu gece gönderileceği öğrenildi.

17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde son bir hafta içerisinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildi. Havalimanı’ndan bu gece sınır dışı işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 377 düzensiz göçmenin ise dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay