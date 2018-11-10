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İstanbul'da duyan herkes oraya koştu! İnsan seli...

İstanbul'da bu yıl 37'ncisi düzenlenen TÜYAP kitap fuarı, İstanbullulardan büyük ilgi gördü.

10 Kasım 2018 Cumartesi 19:06
İstanbul'da duyan herkes oraya koştu! İnsan seli...

37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28'inci İstanbul Sanat Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuar ilk günde büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, ana temanın "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" olduğu fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelmeye başladı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 19:06
  1. 37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
  2. 28'inci İstanbul Sanat Fuarı
  3. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde
  4. İstanbul
  5. Kitap fuarı
  6. TÜYAP

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