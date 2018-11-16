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İstanbul'da düğmeye basıldı: 9 gözaltı

İstanbul'da DAEŞ'in 'yabancı terör savaşçısı' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

16 Kasım 2018 Cuma 15:21
İstanbul'da düğmeye basıldı: 9 gözaltı

Terör örgütü DAEŞ'in eylem ve yapılanmasına yönelik olarak çalışmalarını sürdüren İstanbulEmniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, örgütün YTS yapılanmasındaki bir hücreyi daha belirledi. Yurda kaçak yollardan giriş yapıp savaş bölgesi Suriye’ye gitmeyi planlayan 9 örgüt şüphelisinin yakalanması için operasyon kararı alan  TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah Bağcılar, Sultangazi, Zeytinburnu ve Başakşehirilçelerinde operasyon düzenlendi. 

Gözaltına alınan 9 örgüt şüphelisi VatanCaddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp sorgularının ardından sınırdışı edileceği öğrenilirken polisin örgüte yönelik çalışması devam ediyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:21
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