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Gündem İstanbul'da domuzlar şehir merkezine indi
Gündem

İstanbul'da domuzlar şehir merkezine indi

Yeniakit Publisher
2023-08-12 11:55:00 -

Eyüpsultan Hasdal yolunda yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yol kenarına kadar inerek çöpleri karıştırdı. Şehir merkezine yakın bir alanda domuzları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen bir motosiklet sürücüsü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Eyüpsultan Hasdal yolunda dün akşam saatlerinde yol kenarında yaban domuzu sürüsü görüldü.

Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzları, bir süre dolandıktan sonra yol kenarında bulunan çöplerin içinde uzun süre yemek arayarak karnını doyurmaya çalıştı.

Şehrin merkezinde yaşanan ilginç anları ise yoldan geçen bir motosikletli cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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Yorumlar

FIRÇABIYIK

Dört senedir zaten ordalardı ayak sayısı iki olur dört olur fazla farkı yok (bilenler iki ayaklıların daha tehlikeli olduğunu söylüyorlar)elhamdülillah ben istanbulda yaşamıyorum ,metrobüscülere,çöplüklere ,kanalizasyona,yanan arabalara,yolcuları azarlayan döven pkk alı şöferlere ,ve bulabilirseniz başkan beye sorun
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