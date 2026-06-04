İstanbul’da dolunay bir başka güzel
İstanbul semalarında yükselen dolunay, kentin tarihi dokusu ve Boğaz hattıyla birleşince ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Gece boyunca özellikle Galata Kulesi ve tarihi yarımada çevresinde oluşan görüntüler, izleyenlere görsel şölen sundu.
İstanbul’da gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, kentin siluetiyle birleşerek etkileyici görüntülere sahne oldu. Açık havanın da etkisiyle net şekilde görülen dolunay, şehrin farklı noktalarında dikkat çekici bir atmosfer oluşturdu.
Özellikle Boğaz hattında yükselen parlak ay görüntüsü, İstanbul’un gece manzarasına ayrı bir güzellik kattı. Kentin tarihi ve doğal dokusuyla birleşen dolunay, gökyüzünde adeta kartpostallık bir tablo oluşturdu.
İstanbul’da gökyüzünde yükselen dolunay, kent siluetiyle birlikte seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Boğaz hattı ve tarihi yarımada üzerinde yükselen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte gece boyunca izleyenlere görsel şölen sundu.