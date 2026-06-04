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Yerel İstanbul’da dolunay bir başka güzel
Yerel

İstanbul’da dolunay bir başka güzel

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul semalarında yükselen dolunay, kentin tarihi dokusu ve Boğaz hattıyla birleşince ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Gece boyunca özellikle Galata Kulesi ve tarihi yarımada çevresinde oluşan görüntüler, izleyenlere görsel şölen sundu.

İstanbul’da gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, kentin siluetiyle birleşerek etkileyici görüntülere sahne oldu. Açık havanın da etkisiyle net şekilde görülen dolunay, şehrin farklı noktalarında dikkat çekici bir atmosfer oluşturdu.

Özellikle Boğaz hattında yükselen parlak ay görüntüsü, İstanbul’un gece manzarasına ayrı bir güzellik kattı. Kentin tarihi ve doğal dokusuyla birleşen dolunay, gökyüzünde adeta kartpostallık bir tablo oluşturdu.

İstanbul’da gökyüzünde yükselen dolunay, kent siluetiyle birlikte seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Boğaz hattı ve tarihi yarımada üzerinde yükselen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte gece boyunca izleyenlere görsel şölen sundu.

Gökyüzünde nadir güzellik! Mavi Dolunay böyle görüntülendi
Gökyüzünde nadir güzellik! Mavi Dolunay böyle görüntülendi

Yaşam

Gökyüzünde nadir güzellik! Mavi Dolunay böyle görüntülendi

Kırıkkale semalarında dolunay görüntülendi
Kırıkkale semalarında dolunay görüntülendi

Yerel

Kırıkkale semalarında dolunay görüntülendi

Çorum semalarında etkileyen dolunay manzarası
Çorum semalarında etkileyen dolunay manzarası

Aktüel

Çorum semalarında etkileyen dolunay manzarası

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