İstanbul'da dolandırıcılığın böylesi! Ev için geldi...

Olay geçtiğimiz hafta cuma günü Taksim'de meydana geldi. Oto motor ve kaporta işiyle uğraşan Halil İbrahim Özkurt, Gazi Osman Paşa'daki evini internetten ilanla satılığa çıkardı. İnternette ilanı gören kimliği henüz belirlenmemiş olan şahıs, Halil İbrahim Özkurt ile temasa geçerek evi görmek üzere buluştu.

25 BİN TL KAPORA KARŞILIĞI ANLAŞTILAR

Gazi Osman Paşa'daki evini şahsa gezdiren Özkurt daha sonra başına geleceklerden habersiz olarak şahısla birlikte iş yerine döndü. Kimliği belirsiz dolandırıcı evi beğendiğini ve almak istediğini söyleyince Özkurt ile 25 bin TL kapora karşılığı anlaştılar.

''TELEFONUM ÜSTÜMDE YOK'' DEYİP TELEFONU ALDI...

Daha sonra telefonunun üstünde olmadığını söyleyen şahıs Özkurt'un telefonunun alıp arkadaşlarını aramış gibi yaptı. Telefondaki kişiye ''25 bin TL hazırlayın Taksim'deki alt geçide getirin, telefonumu da getirin'' dedi.

Halil İbrahim Özkurt'un aracıyla Taksim'deki alt geçide vardıklarında dolandırıcı bir kez daha telefonu isteyip, ''Abi sen burada bekle, telefonunu verir misin çocuğu arayım, buralardadır'' deyip Özkurt'tan telefonunu bir kez daha aldı.

Telefonunu şahısa verip arabanın içinde beklemeye başlayan Halil İbrahim Özkurt, şahsın dakikalar geçmesine rağmen dönmediğini görünce telefonunu başka bir vatandaştan aradı ancak ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.

Daha sonra polise haber veren mağdur Özkurt, şahsın bir an önce yakalanmasını bekliyor.

Haber7