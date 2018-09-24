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İstanbul'da dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle enselendi

Oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu, polis çevirmesinde sahte başkomiser kimliğiyle yakalandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:18
İstanbul'da dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle enselendi

Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan aynı zamanda müzisyen olan Fatih Göksel Aydoğduoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalandı. Kimliği kendisinin tasarladığını itiraf eden oyuncu emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

ROL GEREĞİ DİYE SAVUNDU

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: "Taksim metro istasyonu İstiklal Caddesi çıkışında kimlik kontrolü yapan polisler hareketlerinden şüphelenen oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'ndan kimlik istedi.

Bu sırada kimliğinde polis rozeti olduğunu gören kolluk kuvvetleri, Aydoğduoğlu'na polis olup olmadığını sordu. Polis olmadığını söyleyen oyuncunun cüzdanını detaylı arayan emniyet güçleri Fatih Aydoğdu adına başkomiser rütbeli kimlik ele geçirdi.

5 yıla kadar hapsi istenen ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Fatih Göksel Aydoğduoğlu, sahte polis kimliğini şu an rol aldığı diziden dolayı taşıdığını ve kız kardeşine göstermek için yanında taşıdığını iddia etti. Aydoğduoğlu polis kimliğini yemek kartı üzerine yaptığını da söyledi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 08:18
  1. İstanbul
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