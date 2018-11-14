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İstanbul'da dev operasyon! Yasal boy sınırı altında avlanan 22 ton balığa el konuldu

İstanbul'da bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde yasal boy sınırı altında avlanan 22 ton balığa el konuldu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:37
İstanbul'da dev operasyon! Yasal boy sınırı altında avlanan 22 ton balığa el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde yapılan denetimlerde, yasal boy sınırı altında avlanan  22 ton balığa el konuldu.

Beylikdüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili yönetmelik ve 4/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda, bin 519 kasa istavrit, 23 kasa lüfer ve 1 kasa ahtapotun yasal boy sınırı altında avlandıkları gerekçesiyle el konuldu.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:37
  1. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi
  2. Gürpınar Su Ürünleri Hali
  3. Beylikdüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  5. Yasal boy sınırı altında avlanan 22 ton balığa el konuldu
  6. Kaçak balık avı
  7. denetim
  8. 22 ton balığa el kondu

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