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İstanbul'da dev operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-25" uygulaması kapsamında, kentin giriş çıkışlarında denetimler gerçekleştiriliyor.

05 Ekim 2018 Cuma 16:14
İstanbul'da dev operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda  saat 14.00'te başlayan operasyona, 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet  Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler,  Trafik Denetleme, Deniz Limanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Foto Film ve  İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinin personeli katılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube  Müdürlüğü'ne ait polis botları ve narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı  uygulamada, kente giriş çıkış yapılan birçok noktada denetimler yapılıyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT)  sorgulaması, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Ekipler, şüpheli araçlarda narkotik köpeklerle arama yapıyor.  Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:14
  1. İstanbul
  2. operasyon
  3. Mustafa Çalışkan
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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