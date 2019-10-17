İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi.

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Ayrıntılar Geliyor...

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