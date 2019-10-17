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İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:27
İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:27
  1. Beylikdüzü
  2. Esenyurt

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