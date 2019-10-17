İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi.
17 Ekim 2019 Perşembe 11:27
Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi.
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