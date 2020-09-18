İstanbul'da dev denetim

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde 'Yeditepe Huzur 2020-15' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama için saat 19.00'da düğmeye basıldı.

Uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, narkotik suçlarla mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, trafik denetleme, havacılık, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin beraberinde özel harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama çerçevesinde hava, kara ve deniz ulaşım noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Şüpheli araçların durdurularak arama yapıldığı uygulamada, şüpheli şahıslara dönük Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Emniyet ekipleri aradıkları araçların sürücü ve şoförleri ile yolculara koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe konusunda da ikazlarda bulundu.

Uygulamaya narkotik köpekleri de eşlik etti.

Polis helikopterlerinin de destek olduğu asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar devam etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Üsküdar'da yapılan uygulamaya iştirak ederek vatandaşlar ile sohbet etti, açık olan iş yerlerine kısa ziyaretler gerçekleştirdi.

İstanbul'da huzur ve güvenliği sağlamak için il genelinde uygulama yaptıklarını belirten Emniyet Müdürü Aktaş, sabah başlayan uygulamalarda arananlara dönük çalışmalarda içlerinde cinayet sanığının da yer aldığı çeşitli suçlardan aranan 422 şahsın yakalandığını duyurdu.

Gün boyu devam süren uygulamalarda akşam saatlerinde Üsküdar bölgesinde 157 noktada 1.394 personel ile uygulamanın sürdüğünü belirten Aktaş, aynı zamanda bu uygulama çerçevesinde vatandaşları sosyal mesafe ve maske konularında duyarlı hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.