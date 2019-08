İstanbul’da deprem son dakika olacak mı? Son depremler İzmir ve Denizli depremi İstanbul depremi habercisi mi?

Sabah saatlerinde İzmirde ardından da 6.0 büyüklüğünde Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi korkuttu. Uzmanlar aylar öncesinden olası bir İstanbul depremi için uyarılarda bulunuyordu. Peki İstanbul’da deprem mi olacak? İzmir ve Denizli depremi İstanbul depremi habercisi mi?

İzmir ve Denizli’de gerçekleşen depremlerle birlikte Ege Bölgesi fay hatlarındaki hareketliliği yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Prof. Dr. Ali Pınar, “İstanbul için büyük deprem tehdidi de devam ediyor.” dedi. Sabah saatlerinde İzmir'de merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İzmir’de meydana gelen depremin ardından Denizli'de peş peşe iki deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından yeniakit.com.tr’ye konuşan Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ali Pınar, olası İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ali Pınar, "Yıkılan binalar olduğu söyleniyor. Umarım can kaybı yoktur. Lakin Ege’de meydana gelen bu depremler, İstanbul’dan farklı bir fay hattında gerçekleşiyor. Bu sebeple İstanbul’a yönelik deprem tehdidinde bir değişiklik olmadı." dedi. Pınar, olası bir İstanbul depremine hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Ne var ki İstanbul’da beklenen büyük deprem tehdidi halen devam ediyor. İnsanlarımız deprem konusunda bilinçlenerek her an için hazır olmalı.” dedi.

