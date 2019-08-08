0553 313 94 23

İstanbul’da deprem son dakika olacak mı? Son depremler İzmir ve Denizli depremi İstanbul depremi habercisi mi?

İstanbul'da deprem son dakika 2019 haberi. Sabah saatlerinde İzmirde ardından da 6.0 büyüklüğünde Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi korkuttu. Uzmanlar aylar öncesinden olası bir İstanbul depremi için uyarılarda bulunuyordu. Peki İstanbul’da deprem mi olacak? İzmir ve Denizli depremi İstanbul depremi habercisi mi?

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:44
İstanbul’da deprem son dakika olacak mı? Son depremler İzmir ve Denizli depremi İstanbul depremi habercisi mi?

Sabah saatlerinde İzmirde ardından da 6.0 büyüklüğünde Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi korkuttu. Uzmanlar aylar öncesinden olası bir İstanbul depremi için uyarılarda bulunuyordu. Peki İstanbul’da deprem mi olacak? İzmir ve Denizli depremi İstanbul depremi habercisi mi?

İzmir ve Denizli’de gerçekleşen depremlerle birlikte Ege Bölgesi fay hatlarındaki hareketliliği yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Prof. Dr. Ali Pınar, “İstanbul için büyük deprem tehdidi de devam ediyor.” dedi. Sabah saatlerinde İzmir'de merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İzmir’de meydana gelen depremin ardından Denizli'de peş peşe iki deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından yeniakit.com.tr’ye konuşan Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ali Pınar, olası İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

İzmir’de deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 8 Ağustos 2019 İzmir depremi

Denizli Bozkurt deprem son dakika depremde ölü ve yaralı var mı?

Denizli’de deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 8 Ağustos 2019 Denizli depremi

“İstanbul’da beklenen büyük deprem tehdidi halen devam ediyor”

Prof. Dr. Ali Pınar, "Yıkılan binalar olduğu söyleniyor. Umarım can kaybı yoktur. Lakin Ege’de meydana gelen bu depremler, İstanbul’dan farklı bir fay hattında gerçekleşiyor. Bu sebeple İstanbul’a yönelik deprem tehdidinde bir değişiklik olmadı." dedi. Pınar, olası bir İstanbul depremine hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Ne var ki İstanbul’da beklenen büyük deprem tehdidi halen devam ediyor. İnsanlarımız deprem konusunda bilinçlenerek her an için hazır olmalı.” dedi.

Depremlerin ardından korkutan açıklama: Maymun Dağı fayı harekete geçti!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:44
  1. İstanbul’da deprem mi olacak?
  2. İzmir ve Denizli depremi İstanbul depremi habercisi mi?
  3. istanbul depremi ne zaman
  4. son dakika istanbul depremi
  5. istanbul'da deprem bugün
  6. istanbul'da deprem mi oldu son dakika 2019
  7. istanbul'da deprem mi oldu son dakika
  8. istanbul'da deprem son dakika 2019
  9. istanbul sallandı son dakika
  10. bursada deprem
  11. kandilli deprem son dakika 2019
  12. günlük deprem listesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan S-400 açıklaması: Müttefikimiz olmasını engellemez
    1. NATO'dan S-400 açıklaması:..
    2. Tottenham, Lo Celso'yu kiraladı
    3. Arsenal, transferde akşam pazarına..
    4. Yangında mahsur kalan yaşlı adamı..
    5. Katilin canı can da öleninki patlıcan..
    6. Cezasını okul boyayarak çekiyor
    7. Bodrum'daki orman yangını
    8. Kocaeli’de çöplük alanda çıkan yangın..
    9. Muğla’da orman yangını
    10. İstanbul için korkutan deprem uyarısı:..
    11. Kocaeli polisi bayram öncesi..
    12. KARDEMİR, güven tazeledi
    13. Arsenal'dan sol bek transferi
    14. Merdivenden düşerek hayatını kaybetti
    15. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kafile..
    16. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç..
    17. Yine Çukurbahçe, yine kaza
    18. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,..
    19. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,..
    20. 88 yıllık cami depreme yenik düştü
    21. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı:..
    22. Adana'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Alaplı Kaymakamlığına Rize Fındıklı..
    24. On bir milyar yaşındaki galaksiler..
    25. Ormana Hint keneviri eken şüpheli..
    26. Halkbank aktif büyüklüğünü 429 milyar..
    27. Türkiye Aile Meclisi'nden KEDV'e..
    28. Sparta Prag-Trabzonspor maçından notlar
    29. Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi..
    30. Muğla'da orman yangını
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!