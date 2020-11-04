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Gündem İstanbul'da deprem mi oldu? | İstanbul depremi kaç şiddetinde son durum
Gündem

İstanbul'da deprem mi oldu? | İstanbul depremi kaç şiddetinde son durum

İstanbul deprem son dakika | İstanbul'da merkez üstü Silivri açıkları olan bir deprem meydana geldi. İstanbul'da yaşanan deprem vatandaşların panik yaşanmasına yol açtı. Peki, İstanbul'da deprem kaç şiddetinde oldu? Son dakika depremleri

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:46:00 -
İstanbul'da deprem mi oldu? | İstanbul depremi kaç şiddetinde son durum

Son dakika depremleri | Merkez üstü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki deprem akıllara büyük İstanbul depremini getirdi. İstanbullu vatandaşlar olası bir depremde kentte nasıl bir hasar yaşanacağını merak ediyor. Bütün bunlar akıllardan geçerken 4 Kasım 14.49'da bir deprem meydana geldi. Peki, depremin merkez üstü neresi? İstanbul’da kaç şiddetinde deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? | İstanbul depremi kaç şiddetinde son durum

İstanbul Silivri açıklarında 4 Kasım Çarşamba saat 14.49’da 3.1 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremin yerin 7.4 kilometre altında yaşandığı açıklandı. İşte, güncel depremlerin listesi:

 

 

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