  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken ifade! Savcılığa iftira atıyorlar öyle bir şey yok DEM Parti’den ortak rapora şerh! Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak! Dışişleri Bakanı Fidan ABD’ye gidiyor Sapkınlara ağır yaptırım TPAO ve Shell'den Bulgaristan'da ortaklık imzası Zorlu hava koşuları bile vız geldi! Bayraktar TB3’ten nefes kesen gösteri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da tertemiz sicilimiz var Türkiye’den enerji güvenliğinde yeni güç çarpanı hamlesi Enerjide KMR devri Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu! Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor
Gündem İstanbul'da deniz ulaşımı durdu: Vapur seferleri iptal!
Gündem

İstanbul'da deniz ulaşımı durdu: Vapur seferleri iptal!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da deniz ulaşımı durdu: Vapur seferleri iptal!

İstanbul'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beşiktaş-Haliç Hattı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23