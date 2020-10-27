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Yerel İstanbul'da dehşet! Yabancı uyruklu adama ve kadına kurşun yağdırdılar
Yerel

İstanbul'da dehşet! Yabancı uyruklu adama ve kadına kurşun yağdırdılar

Maltepe'de otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanmazken ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 07:12:00 - 2020-10-27 08:36:21
İstanbul'da dehşet! Yabancı uyruklu adama ve kadına kurşun yağdırdılar

Olay, Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Samandıra istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra, Başıbüyük-Samandıra Yolu, D-100 karayolu Edirne istikameti bağlantı noktasında duran saldırganlar, tartıştıkları yabancı uyruklu kadın ve adamı otomobilden aşağı indirdi.

Kurşun yağdırdılar

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadın ve adamın otomobilden inmesinin ardından, otomobilde bulunan bir kişi ismi öğrenilemeyen kadın ve adamın üzerine adeta kurşun yağdırdı. Saldırıdan kadın yara almadan kurtulurken adam ise hafif yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada çok sayıda boş kovan buldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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