İstanbul'da dehşet anları! Seyir halindeki araca ateş açıldı, ölü ve yaralı var

İstanbul'da gece saatlerinde seyir halindeki araca açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi ile Peyami Safa Caddesi kesişiminde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan silahla ateş açıldı. 34 CME 006 plakalı otomobile ateş açan araçtaki kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, saldırı sonucu 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, bacağından yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Ekipler inceleme başlattı

Öte yandan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.