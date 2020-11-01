İstanbul'da değnekçilere operasyon: Para cezası kesildi
İstanbul'da bazı iş yeri ve kafe önünde değnekçilik yapan şahıslara para cezası kesildi.
İstanbul'un Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde, Şahin Ç., Yiğithan Ç. ve Hasan İ. isimli şahıslar, iş yerlerine ve kafelere gelen müşterilerin araçlarını yol üstüne park ederek ücret talep etti.
"Değnekçi" diye tabir edilen şahıslar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Değnekçiler, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Toplam 396 para cezası kesilen 3 kişi, adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.