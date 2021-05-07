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Gündem İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Gözaltılar var
Gündem

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Gözaltılar var

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 07:29:00 - 2021-05-07 07:47:49
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi ülkelerde faaliyet gösteren DEAŞ’la irtibatlı bazı kişilerin kentte barındığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bu gece kent genelinde 10 ayrı ilçede 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların kaldıkları adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

DEAŞ şüphelisi 8 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.

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