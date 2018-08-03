THY - Adıyaman
0553 313 94 23

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 38 kişi gözaltına alındı.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:56
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 38 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:56
  1. İSTANBUL
  2. DEAŞ
  3. TERÖR OPERASYONU
  4. GÖZALTI

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün talimatıyla CHP'ye üye olmuş!
    1. FETÖ'nün talimatıyla CHP'ye üye olmuş!
    2. 15 yıldır işe gitmeyip maaş alan memur..
    3. Kayıp olup da hayatta olup olmadığı..
    4. Küresel eşkıyaya boyun eğmeyiz!
    5. Bedel ödeyenler bedel istiyor
    6. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: K. Kore..
    7. Adalar sokaklarında elektrikli fayton..
    8. Koruyucu aile kapsamında himayeye..
    9. Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması:..
    10. Korkma titre! 6 SİHA daha geldi
    11. 4 partiden ABD’ye ortak tepki
    12. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    13. Boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi?
    14. Beşiktaş'ın yeni gözdesi Larin
    15. Dinden çıkmayı gerektiren sözleri..
    16. Bedelli askerlikte başvurulara ne..
    17. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu..
    18. Batılı ordularda bile tabur imamı..
    19. "Kızıma gösterilen ilginin sebebi..
    20. Büyükşehir’den Mudanya’ya dev yatırım
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!