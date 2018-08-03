İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.