İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 38 kişi gözaltına alındı.03 Ağustos 2018 Cuma 10:56
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 38 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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