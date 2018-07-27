İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 28 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet gösteren, çalışma bölgelerine gidip gelen, Türkiye'de de eylem arayışında olduğu belirlenen yabancı terörist (YTS) olarak adlandırılan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

14 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON



İstanbul’da 9 ilçede bulunan 14 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.