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Ekonomi İstanbul'da damacana suya zam geldi!
Ekonomi

İstanbul'da damacana suya zam geldi!

Damacana yüzde 25 zam geldi. Bir damacana suyun ortalama fiyatı 23 liraya kadar yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 12:29:00 -
İstanbul'da damacana suya zam geldi!

Geçtiğimiz temmuz ayında 14-15 TL’den satılan damaca su, yaz aylarından itibaren gelen ikinci zamla birlikte ortalama 23 liraya kadar çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, zammın en büyük nedeni olarak artan nakliye maliyetlerini gösterdi.

Akkaya, “Tabii ki bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz. Mart ve nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim” dedi.

19 litrelik cam damacanaların zamlı fiyatları markasına göre 25 liradan başlıyor.

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