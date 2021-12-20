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Yaşam İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi!
Yaşam

İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi!

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren takarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 10:47:00 -
İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası TEM Kuzey Yol Kavacık Köprüsü katılımı FSM istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Uygulama sırasında emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere 1339 lira ve araçlarına uygunsuz cam filmi takan sürücülere de 314 lira ceza kesildi.

Özel bir hastanenin hasta nakil aracının, içinde hasta olmamasına rağmen geçiş üstünlüğünü kullanması ve emniyet şeridine girmesinden dolayı 1627 lira ceza uygulandı.

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