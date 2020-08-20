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Aktüel İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri yapıldı
Aktüel

İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:24:20 -
İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde çakar ve emniyet şeridi denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar ve emniyet şeridi denetiminde bulundu.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında şüpheli görülen araçları durdurarak denetledi.

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.


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